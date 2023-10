InterNazionali, 16 giocatori in giro per il mondo: l’elenco completo e gli impegni

Il dettaglio dei calciatori nerazzurri che in queste due settimane saranno impegnati con le loro nazionali

Il campionato si ferma per la seconda sosta della stagione 2023/24. La Serie A dopo otto giornate lascia infatti spazio agli impegni delle Nazionali. Spiccano in particolare le sfide delle qualificazioni a Euro 2024 e ai Mondiali 2026. L'Inter tornerà in campo sabato 21 ottobre alle 18:00 a Torino contro i granata.