Inzaghi: “I ragazzi siano fieri e orgogliosi, non si indietreggia. Quest’anno perso poco”

"Ci è mancato quel gol che ci avrebbe portato ai quarti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri e orgogliosi. Usciamo da imbattuti, abbiamo fatto 8 partite senza perdere. Purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore, che ha fatto una buona gara, soprattuto nel 2° tempo. Nei supplementari abbiamo avuto le occasione limpide da sfruttare. Dobbiamo essere orgogliosi. Ci dispiace per la società e per i tifosi. I rigore sono una lotteria e sono stati più bravi."

"Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppi. Primo tempo e supplementari fatti molto bene. Molto bene nei supplementari, dove potevamo fare gol e qualificarci. Giocavamo con avversari di valore, che nelle ultime 29 in casa ha perso una sola volta. In queste due partite l'affrontato nel migliore dei modi".

"È un momento dispendioso, con 8 partite in 24 giorni. Abbiamo perso in Coppa Italia ai supplementari e in Champions ai rigori. Persa 1 partita su 35. Quest'anno abbiamo avute poche sconfitte. Abbiamo due giorni e mezzo per preparare la partita di domenca, poi 15 giorni per recuperare. Questa partita non ci fa indietreggiare ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi del percorso fatto".