Inzaghi cala i jolly e sbanca Torino: Inter di nuovo in vetta (almeno) per una notte

Il controsorpasso è servito. Almeno per ventiquattro ore, in attesa di Milan-Juventus, l'Inter torna in vetta alla classifica grazie alla vittoria in anticipo contro il Torino. C'era da battagliare nel fortino granata, lo avevano previsto in molti, e la squadra di Inzaghi non si è tirata indietro. Nei 90' di grande agonismo non tutto ha convinto, ma la bilancia pende sicuramente dal lato delle buone notizie in attesa di ulteriori riscontri che arriveranno nel giro di pochi giorni.