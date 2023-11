Inzaghi: “Non ho 11 titolari ma 20. Reazione da grandi giocatori. E all’intervallo…”

Ha scelto di giocare la partita contro il Benfica mandando in campo la formazione non titolare dell'Inter . «Siamo abituati a fare delle rotazioni», ha detto Inzaghi alla vigilia della partita e nella conferenza stampa che si è tenuta allo stadio i giornalisti gli hanno chiesto di analizzare quanto fatto alla luce delle sue scelte. Queste le parole del tecnico nerazzurro nel confronto con la stampa.

«Cosa ci siamo detti all'intervallo? Abbiamo apportato modifiche tattiche. Ma credo ci sia stato un problema di approccio, in quel momento, durante l'intervallo avevamo visto un'Inter sottotono e abbiamo detto che un episodio poteva cambiare la gara. Non avevo giocatori sotto tono. Sul tiro di Barella, avevamo saputo del pari della Real Sociedad, potevamo fare una rimonta importante. Mi prendo la prestazione, so che non ho 11 titolari ma 20 e devo trovare spazio per tutti perché tutti lavorano bene. So cosa possono dare, li ho scelti insieme alla società», ha detto il mister.