Simone Inzaghi è già alla terza stagione alla guida dell'Inter , ma l'allenatore nerazzurro non vuole certo fermarsi qui. Il suo sogno è, infatti, continuare ancora a lungo in nerazzurro (prolungando il contratto in essere in scadenza nel 2025, magari fino al 2027) e diventare il più vincente della storia interista. Scrive calciomercato.com:

"Inzaghi sogna di festeggiare il suo 50esimo compleanno ancora sulla panchina nerazzurra, diventando l'allenatore più vincente nella storia dell'Inter. Finora ha vinto tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia: 5 titoli, come José Mourinho. Davanti a lui ci sono soltanto Helenio Herrera e Roberto Mancini, appaiati a quota 7 titoli. In testa anche nella classifica della presenze (366 per l'argentino e 303 per l'italiano) e delle partite vinte (205 per il Mago e 176 per il Mancio), mentre il Demone è a 100 vittorie in 150 panchine".