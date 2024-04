La partita per il futuro dell'Inter resta più aperta che mai, e potrebbe non concludersi con l'eventuale rifinanziamento del prestito di Oaktree

La partita per il futuro dell'Inter resta più aperta che mai, e potrebbe non concludersi con l'eventuale rifinanziamento del prestito di Oaktree a Zhang. Anzi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il fondo americano potrebbe concedere un nuovo prestito al proprietario dell'Inter, ma con una scadenza più breve, che sarebbe di fatto un segnale: lo scenario sarebbe infatti arrivare poi a una cessione del club nerazzurro. Scrive la rosea: