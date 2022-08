Inzaghi esulta: ecco il difensore. Fumata bianca vicina per Acerbi: cosa manca per il sì

"L’ultimo colpo del mercato nerazzurro è ormai in dirittura. La chiusura è in agenda all’inizio della settimana, dunque prima della terza giornata di campionato. Inzaghi è pronto a riabbracciare il difensore con cui tanto ha condiviso nella sua esperienza romana. Il passaggio decisivo è stato già fatto: pur di risparmiare i 2,5 milioni di ingaggio del difensore, Lotito ha infatti aperto alla possibilità di cedere il giocatore, ormai in rottura con l’ambiente biancoceleste, in prestito senza l’obbligo di riscatto. Era una condizione imprescindibile per l’Inter: ottenuta questa, la strada è ormai in discesa. Cosa manca per il sì? L’entità dell’indennizzo che l’Inter riconoscerà alla Lazio per il prestito", spiega La Gazzetta dello Sport.