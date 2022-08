Inzaghi: “Acerbi? I miei dirigenti sanno cosa voglio. Arriverà un difensore”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa al termine del successo per 3-0 di questa sera contro lo Spezia

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 3-0 dalla sua Inter contro lo Spezia .

Per quel che concerne il mercato, ho la fortuna di lavorare con dei grandissimi dirigenti, che fanno questo da tantissimo tempo e hanno grande esperienza. Loro sanno qual è il mio pensiero e cercano di riportarlo sempre alla proprietà, sanno quali sono i miei desideri.

Questo è l'auspicio, poi vedremo il campo cosa dirà. Siamo rimasti quelli dell'anno scorso, abbiamo preso dei calciatori funzionali, poi c'è stato il ritorno di Lukaku. Sarà una stagione lunga, con tantissime partite, dovrò essere bravo a scegliere chi far cominciare e chi far subentrerare. I cambi, sia a Lecce che oggi, sono stati molto positivi.

Per quanto riguarda la difesa, si può dire che Acerbi sarebbe il giocatore ideale essendo a parametro zero, conosce la Serie A e che a lei può far comodo?