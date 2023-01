Inzaghi, il futuro appeso alla Champions. Serve una svolta, all’Inter due coppe non bastano

Il tecnico deve evitare nuovi cali di tensione della squadra e centrare la qualificazione alla Champions vitale anche per le casse del club

Andrea Della Sala

L'Inter continua a vivere di alti e bassi. Dopo la grande vittoria in Supercoppa contro il Milan, la caduta in casa con l'Empoli. E il rendimento attuale potrebbe non bastare per centrare la qualificazione in Champions.

"La Supercoppa brilla nella bacheca di Viale della Liberazione e c’è la possibilità di rifare il bis in Coppa Italia, ma riconquistare i trofei già vinti l’anno scorso potrebbe non bastare. In fondo, è cambiato lo scenario tutto attorno e, a differenza del 2021-22, l’Inter è arretrata pericolosamente in Serie A. Ha perso 9 punti in appena un anno, anzi ha messo in fila il peggior girone di andata dell’era Suning. I 37 punti di oggi sono peggio dei 39 del 2018-19, seconda stagione con Luciano Spalletti al posto di guida", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Con questi presupposti, il girone di ritorno di A darà un giudizio rotondo e completo sul tecnico e ne traccerà definitivamente il futuro. In quei 40 milioni che ballano tra qualificazione alla Champions e 5° posto c’è la stessa differenza tra il vivere (sportivamente) e il morire. Sono il monito più alto per Simone: la possibilità di galleggiare ancora ad alti livelli passa dal chiudere tra le prime 4. La penalizzazione alla Juve aiuta, ma le romane e l’Atalanta corrono. E, in generale, conterà anche il modo in cui verrà centrato l’obiettivo minimo: i nerazzurri devono arrivarci senza affanni superflui, senza precipitare a temperature siberiane dal Napoli. Anzi, sarebbe meglio giocare i prossimi 19 turni con lo spirito di chi compete per lo scudetto, anche se nella realtà la seconda stella è utopia. Più realistico, invece, il passaggio ai quarti di Champions, che porterebbe in dote almeno 5 milioni tra soldi Uefa e maxi-incasso a San Siro: il Porto è scivoloso, non imbattibile", spiega Gazzetta.