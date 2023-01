GdS – Inter, i soldi della CL per salvare il bilancio. Il messaggio di Inzaghi ai suoi

Nove punti in meno rispetto alla scorsa stagione sono tanti. La zona Champions è ancora a portata di mano ma l'Inter deve cambiare davvero marcia in campionato. La Gazzetta dello Sport spiega come un posto nell'Europa che conta nella prossima stagione sia vitale anche per il bilancio del club nerazzurro.

La rosea fa due conti in tasca alla società di Zhang e ricorda come l'ultimo bilancio sia stato chiuso con un passivo di 140 mln e sono migliorati i conti non solo per le cessione di Lukaku e Hakimi ma anche per i soldi arrivati per la qualificazione agli ottavi. Sono entrati nelle casse nerazzurre 64 mln. In questa stagione si può incassare più o meno la stessa cifra o superarla se si arriva ai quarti. Se però i nerazzurri non arrivassero almeno quarti nel campionato in corso per il bilancio sarebbe un disastro. Perché la qualificazione in CL porta più o meno 20-25 mln incassi, si parla di 50 mln in meno rispetto alla Champions League. A quel punto sarebbe normale la cessione di un altro big nel mercato estivo.