Inzaghi ha fatto guadagnare quasi 400 mln ai suoi club: la top 15 italiana

Il 30 settembre 2022 andava in scena la conferenza stampa di Simone Inzaghi in cui il tecnico nerazzurro spiegava: "La mia storia parla: dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È stato così alla Lazio ed è così anche all’Inter". La squadra nerazzurra non navigava in buone acque e quelle parole fecero storcere il naso a parecchi tifosi dell'Inter. A distanza di quasi due anni si può affermare che Inzaghi aveva ragione. Lo rivela una classifica stilata da Transfermarkt che analizza le entrate per allenatore a partire dalla stagione 2019/20 in cui il tecnico nerazzurro è sul podio.