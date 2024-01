Inzaghi in conferenza: “Frattesi e Asllani? Non ho cambiato nessun centrocampista perché…”

L'Inter conquista tre punti importantissimi a Firenze, approfittando delle frenate degli avversari. Simone Inzaghi ha commentato la vittoria in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti: "Stasera determinante? Partita molto molto importante su un campo molto difficile. Ottimo primo tempo, è lì che dovevamo chiuderla e fare un altro gol. Perché una squadra come la Fiorentina l'abbiamo tenuta in partita, abbiamo subito alcune ripartenze importanti, può succedere di tutto. Vittoria importantissima ma il nostro percorso è lunghissimo. Sono passate 21 partite, i ragazzi ne hanno vinte 17 su 21. Dobbiamo continuare sapendo che le partite saranno difficili come lo è stata questa contro la Fiorentina".

"Valutazione di Frattesi e Asllani? Molto bene. Non ho cambiato nessun centrocampista. Klaassen meriterebbe di giocare molto di più per come si allena. Ma i centrocampisti in campo sono stati bravissimi, ho fatto altre scelte. Non ho voluto cambiare niente lì. Continuare così sapendo che il percorso è lunghissimo e pieno di insidie. Dimarco? Ho fatto delle valutazioni. Inizialmente è partito Carlos Augusto, avrei voluto inserirlo ma la Fiorentina metteva centimetri in continuazione. Non volevo abbassarmi, sapevo che gli ultimi minuti sarebbero stati intensi. Carlos ha fatto una grande gara. Dimarco aveva fatto due finali benissimo. Devo fare valutazioni quotidiane. Inter come Sinner? Vedendo come stiamo giocando e approcciando le gare, al di là della classifica con asterico, i ragazzi devono continuare in questo modo. L'importante è che la squadra continui a giocare così insieme. Tutti si sono aiutati, chi è subentrato e chi è partito dall'inizio. Più facce di questa Inter? Sono state partite differenti. Con la Lazio avevamo avuto una preparazione più lunga e tranquilla. Abbiamo giocato due finali, viaggio lungo e dispendio di energie", ha concluso il mister.