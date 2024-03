"Sarà una partita dura e difficile. Il Genoa è un'ottima squadra, ha 33 punti, stanno facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare penso che abbiano perso solo con l'Atalanta nei minuti finali. Quindi è una squadra in condizione che dovremmo affrontare con tanta concentrazione".

Il Genoa, come nella partita di andata, cercherà di coprire bene gli spazi: come si fa a crearli gli spazi, contro una squadra così?

È probabile che l'Inter continui a fare rotazioni anche domani, considerando il carico di partite in questo periodo?

"Ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni. Ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione, qualcuno purtroppo mancherà anche domani ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l'hai disponibile però tutti quelli che sono stati impiegati mi hanno dato ottime risposte".

"Insieme al mio staff abbiamo trovato in questi 30 mesi all'Inter grandissima disponibilità da parte di tutti i giocatori. Noi come staff cerchiamo di portare i nostri principi e poi i ragazzi sono stati molto bravi a metterli in pratica".