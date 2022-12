Inzaghi e Marotta a Como per vedere Fabbian: “C’è già il piano per la prossima stagione”

"Fabbian terminerà la stagione in Calabria e poi in estate il club di viale della Liberazione deciderà se tenerlo in rosa per il 2023-24 al posto di Gagliardini (che sarà svincolato) o se mandarlo a giocare in Serie A, magari proprio alla Reggina in caso di promozione. In questo momento l'idea è quella di farlo restare anche perché negli ultimi anni, complici le filosofie di Spalletti e Conte, di giovani del vivaio non ne sono stati lanciati. Inzaghi, che ha in rosa Valentin Carboni e magari tra qualche mese Fabbian, è chiamato a invertire la tendenza e a fare quello che alla Pinetina faceva Roberto Mancini", spiega La Gazzetta dello Sport.