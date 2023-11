Inzaghi: “Ottima partita, concesso poco. Orgogliosi di essere agli ottavi, ora…”

"Lautaro per noi è importantissimo, ha sempre tantissima voglia. E' stato in panchina, è entrato molto bene, Sanchez e Thuram hanno fatto un ottimo lavoro anche prima"

"Volevamo venisse in costruzione a inizio azione, all'andata gli avevano messa una marcatura importante. Volevamo aprire il gioco"

"Tutte le partite di Champions non sono semplici, dovrò riguardare il primo tempo. Abbiamo avuto le occasioni più chiare con Frattesi e Bastoni ma abbiamo sofferto ma difeso da squadra, compatti. Abbiamo concesso più a San Siro che qui"

Tranquilli in Champions con Juve e Napoli

"Da Bergamo abbiamo un calendario con 5 trasferte insidiose, le prime 2 sono passate. Ora c'è il Frosinone in casa, dopo la sosta avremo tre trasferte in una settimana"

