Salisburgo-Inter 0-1 risultato finale: nerazzurri agli ottavi con due turni d’anticipo

Nella quarta giornata di Champions League i nerazzurri giocano in Austria per qualificarsi agli ottavi di finale: ai padroni di casa serve invece fare risultato per tenere vive le ultime speranze di superare il turno

Sofferenza e prestazione in crescendo. L'Inter stacca il biglietto per la fase finale della Champions League con due turni d'anticipo. Botta e risposta con Real Sociedad con la quale i nerazzurri dovranno giocarsi il primo posto del girone ma in Austria ci pensa ancora Lautaro Martinez, entrato nella ripresa, a trasformare il rigore che vale tre punti e la relativa qualificazione. gara nervosa con l'Inter che dimostra di saper soffrire, reggere, salvo poi prendere in mano le redini del gioco e arrivare alla vittoria. Un cammino da grande squadra, un cammino di carattere, una grande prova, l'ennesima, da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi, oramai calati compleatamente nella dimensione europea. Grande fase difensiva e attacco vivace che vive nelle giocate di Thuram, sontuoso questa sera, e nell'efficacia di Lautaro. Era importante arrivare con questa certezza in un momento delicato della stagione che vedrà la squadra di Inzaghi impegnata in gare cruciali nel campionato di serie A. La qualificazione è centrata, non rimane che puntellare la classifica. C'è un primo posto da centraere.