LIVE, Inter-Lazio 0-1: Inzaghi cambia subito, dentro Dumfries per D’Ambrosio

MILANO - Non c'è più tempo per rimediare ad altri passi falsi. L'Inter arriva al match di oggi dopo la bella vittoria contro l'Empoli di domenica in campionato e quella di mercoledì contro la Juventus, che le ha regalato la qualificazione alla finale di Coppa Italia del 24 maggio. I nerazzurri non vincono in campionato al Meazza dal 5 marzo, 2-0 contro il Lecce. Per Inzaghi l'unico assente è l'infortunato Skriniar. L'Inter deve vincere a tutti i costi per rientrare in zona Champions League dopo aver perso tanto terreno complici gli 11 ko in campionato. Grazie agli stop di Roma e Milan i nerazzurri devono assolutamente approfittare per mettere in cascina punti preziosi alla corsa per un posto in Champions. Il tecnico interista punta su Correa e Lukaku in attacco, spazio a D'Ambrosio in difesa con Darmian che agirà sulla corsia destra.