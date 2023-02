Inzaghi: “C’è amarezza, vogliamo qualcosa di bello in CL. Barella-Lukaku? All’intervallo…”

Brutta prestazione, deludente pareggio. L'Inter era chiamata a dare continuità dopo la vittoria nel derby, e invece viene bloccata sullo 0-0 a Genova contro la Sampdoria. Un mezzo passo falso che non può far felice Simone Inzaghi. Ecco l'analisi dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di DAZN:

"C'è delusione, volevamo un altro risultato. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, meno nella prima parte del secondo. Abbiamo creato tanto, ma dovevamo finalizzare meglio contro una squadra che ha dato tutto e che non ci ha regalato nulla. Non dobbiamo guardare né avanti né dietro, ma solo a noi stessi. Venivamo da prestazioni ottime, ma stasera c'è tanta amarezza. Lukaku? Sta lavorando tanto, sempre di più. Ha bisogno di campo e minutaggio. Dzeko e Lautaro stanno facendo grandi cose, lui stasera è partito bene e ci ha aiutati a tenere palla. Poteva anche fare gol. Nella ripresa è calato. All'inizio volevo inserire Dzeko con lui e Lautaro, ma ci siamo allungati. I ragazzi l'hanno affrontata nel modo giusto, ma dovevamo essere più lucidi e finalizzare meglio. Barella-Lukaku? Sono cose che non mi piacciono, ne abbiamo parlato a fine primo tempo. Loro erano seduti l'uno accanto all'altro, sono sempre insieme, era tutto già chiarito. Sono cose di campo. In Europa la speranza è fare qualcosa di importante. L'anno scorso abbiamo fatto grandi partite e quest'anno abbiamo dato seguito. Abbiamo un avversario di assoluto valore, ma proveremo a giocarci al meglio le nostre carte".