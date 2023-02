Live, Sampdoria-Inter 0-0: Inzaghi sceglie Calhanoglu, panchina per Brozovic. Torna la LuLa

GENOVA - Non perdere terreno e continuare a correre. L'Inter non può permettersi ulteriori passi falsi per evitare di imbarcare altri punti di distacco dal Napoli, attualmente avanti di 16 lunghezze. Contro la Sampdoria dell'ex Stankovic, Simone Inzaghi si affida al centrocampo rodato composto da Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Sulle corsie esterne ci saranno Darmian e Gosens mentre in difesa rimane ai box Bastoni con Acerbi che si accomoderà sul centro sinistra. In porta confermato Onana come in attacco è confermata la presenza della LuLa dal primo minuto.