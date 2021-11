Inzaghi: “Vittoria da Inter, gara che temevo. Brozovic unico, Calha top. Darmian? Purtroppo…”

L'Inter non ha fallito la missione di vincere a Venezia per rimettersi in marcia in campionato e mettere pressione a Milan e Napoli

Marco Macca

C'era una settimana fantastica da chiudere nel migliore dei modi. Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'Inter aveva il dovere di vincere a Venezia, per rimettersi in marcia in campionato e mettere pressione a Milan e Napoli. E i nerazzurri, ancora una volta, non hanno fallito la missione. Simone Inzaghi, intervenuto a DAZN, può essere ancora una volta soddisfatto di quanto espresso dalla sua squadra:

PERSONALITA' - "Era la terza partita in sei giorni, cosa inusuale. Abbiamo giocato di personalità. Volevamo vincerla, portando la partita subito dalla nostra contro una squadra che sta facendo bene. La pecca è non averla chiusa prima. Abbiamo vinto meritatamente, chiudendo un'ottima settimana".

BROZOVIC - "Brozovic giocatore unico nel suo ruolo, dovrò cercare prima o poi di farlo rifiatare. Ci dà tanto equilibrio. Avevo timore di questa partita, ma avevamo recuperato bene dalla partita contro lo Shakhtar. Avevo chiesto di non forzare troppe palle centrali per non subire ripartenze. I ragazzi sono stati bravi. Siamo venuti qui a Venezia da Inter, come piace a me".

DARMIAN - "Darmian? Ha sentito qualcosina purtroppo, speriamo non sia nulla di grave perché ci sta dando tantissimo. Mercoledì non ci sarà. Dumfries vuole imparare, è una risorsa, ha grandi valori fisici. Oggi è entrato nel migliore dei modi. E poi c'è D'Ambrosio, che è una garanzia per l'Inter".

CALHANOGLU - "Calhanoglu sta facendo benissimo, anche prima del rigore contro il Milan. In quella posizione ho tanti giocatori, ma sta dimostrando personalità. All'intervallo si è fatto massaggiare un flessore, ho preferito toglierlo nella ripresa".

MESSAGGIO A MILAN E NAPOLI - "Messaggio a Milan e Napoli? Più che a loro a noi stessi. Sapevamo delle difficoltà di questa partita, ora mercoledì ce ne attende un'altra importante. Dobbiamo cercare di prepararla nel migliore dei modi".

(Fonte: DAZN)