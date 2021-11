LIVE Venezia-Inter 0-1: gran gol di Calhanoglu, nerazzurri avanti!

FcInter1908 racconta minuto per minuto la gara delle 20.45 tra il Venezia di Paolo Zanetti e l'Inter di Simone Inzaghi

Le due squadre scendono in campo: Venezia in maglia rossa, Inter con la divisa Away bianca

Subito prima occasione per l'Inter: Correa recupera palla alto, entra in area ma viene chiuso da Vacca

Palla splendida di Barella in profondità per Perisic lanciato a rete: il croato manca il controllo, che non era facile. Palla sul fondo

L'Inter riparte in contropiede con Calhanoglu e Dzeko: il turco serve il 9 in area, ma il diagonale di Edin viene bloccato a terra da Romero

Prova a farsi vedere in avanti il Venezia: palla lunga per Okereke, Bastoni lascia sfilare sul fondo

Azione concitata nell'area del Venezia: Dzeko si libera in buona posizione ma non riesce ad arrivare al tiro perché sbilanciato

E' un ottimo momento per l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal doppio, importantissimo, successo interno contro Napoli prima e Shakhtar Donetsk poi. Oggi, però, la squadra nerazzurra è chiamata a confermare il suo stato di forma contro un avversario insidioso che in casa ha già fermato avversari importanti: il Venezia di Paolo Zanetti. Il tecnico dell'Inter, per l'occasione, non fa turnover come invece sembrava: c'è Barella, c'è Perisic con Dimarco che scala in difesa e Bastoni che andrà al centro della linea.