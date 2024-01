Inzaghi Re, l’Inter la sua Regina: questa Coppa è un macigno. Post gara da fantascienza

Simone Inzaghi si conferma Re di Coppe, l' Inter la sua Regina. Chi però pensava potesse essere una passeggiata come con la Lazio, era drogato di fisiologico ottimismo dopo la roboante vittoria di pochi fa. I nerazzurri sapevano che avrebbero dovuto vendere cara la pelle, ma anche per questo il peso specifico della conquista di Riad è enorme. Il contesto aiuta a inquadrarlo: tre vittorie di fila, dopo quelle con Milan l'anno scorso e Juventus due anni fa. Pokerissimo per Simone Inzaghi, che con questo successo stacca Lippi e Capello, diventando l'allenatore che l'ha vinta più volte nella storia.

Servirà anche al campionato, come boost per rigenerare le energie. Fisiche e mentali. Sarà ulteriore dose di consapevolezza, proprio come il post Istanbul insegna. Un grandino più in alto, verso l'Olimpo che è a portata di mano, ma anche qui non per questo sarà impresa facile. La prossima missione è tornare in vetta, richiede sacrifici dal punto di vista nervoso ed è vera prova del 9 fino allo scontro diretto con la Juventus del prossimo 4 febbraio. Prossima fermata l'Artemio Franchi di Firenze, senza Barella e Calhanoglu: per le passeggiate di salute presentarsi più avanti. Forse.