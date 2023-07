Inzaghi, non solo l’attaccante. In arrivo un regalo entro agosto: pronto il rinnovo con l’Inter

Il tecnico prolungherà il contratto con l'Inter entro l'inizio del campionato, la scelta ha un valore simbolico per il club

Inter attiva sul mercato alla ricerca delle pedine mancanti per la rosa di Inzaghi . Ma non solo, il club vuole blindare il tecnico e riconoscere la sua autorità all'interno dello spogliatoio rinnovandogli il contratto.

"Il nuovo attaccante arriverà ad agosto, quando la tournée giapponese sarà già terminata. Ma Inzaghi potrebbe ricevere anche un altro... regalo. Il tecnico potrebbe infatti allungare di un altro anno, dunque fino al 2025, il suo contratto con l’Inter. Le parti sono in contatto, l’ipotesi è che la firma possa arrivare entro l’inizio del campionato. E sarebbe, evidentemente, un riconoscimento all’allenatore per il cammino in Champions della scorsa stagione, una finale raggiunta e poi anche ben giocata contro il Manchester City", riporta La Gazzetta dello Sport.