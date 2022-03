Inzaghi: “Serve di più per lo scudetto, approccio non va bene. Rigore? Io ho già pagato”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni

Marco Astori

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Situazione ce ne sono state tante. Il primo tempo come aggressività meglio loro, abbiamo preso gol su angolo e Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Nel secondo tempo nei primi 25' siamo entrati bene con inerzia diversa e meritavamo il pari prima e potevamo pure vincerla. Non sono contento dell'approccio del primo tempo, dobbiamo fare di più: per vincere lo scudetto bisogna approcciare in modo diverso le partite.

Abbiamo perso energie e giocatori nel momento cruciale ma non può essere un'attenuante: dobbiamo fare meglio. Ci mancano dieci finali, dobbiamo recuperare energie e giocatori, questa partita veniva in un periodo complesso. I risultati sono venuti meno ma ora sono dieci finali. Abbiamo fatto 6 punti in 6 partite, abbiamo abbassato la media: ma non c'è preoccupazione, abbiamo la possibilità di allenarci di più e meglio analizzando i perché di questi risultati. Può esserci tanta stanchezza, ma siamo l'Inter e dobbiamo fare meglio.

L'approccio non è stato buono ma abbiamo creato tantissimo. Pressione per essere favoriti? No, sapevamo da dove siamo partiti, abbiamo fatto ricredere tutti e ne siamo orgogliosi: siamo contenti. Siamo tante squadre là davanti, qualcuna ha avuto più tempo per allenarsi: noi faremo queste partite nel migliore dei modi e vedremo come finirà. Il derby? Sappiamo come abbiamo perso, tante cose non sono andate in quella partita: c'è stanchezza, il doppio confronto col Liverpool toglie energie. Ma l'abbiamo voluto con tutte le nostre forze e abbiamo un grande rimpianto: indirizzando gli episodi nel modo giusto staremmo parlando di altro.

Non sono pentito di non aver tolto Sanchez, in quel momento ci stava tanto tanto: è sempre difficile fare scelte. A volte è facile parlare alla fine, noi dobbiamo prendere decisioni ogni giorni e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Cambiata la favorita? Siamo tantissime squadre che stiamo dando vita ad un campionato interessante. Il rigore? C'è l'arbitro lì e la valutazione va fatta su di lui, noi ne abbiamo già pagate a caro prezzo, ho già pagato con l'espulsione con la Juve e la squalifica dopo il derby".