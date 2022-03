LIVE – Torino-Inter 0-0: inizia la sfida. Calcio d’inizio battuto dai granata

Dopo l'uscita dalla Champions, nonostante la vittoria in casa del Liverpool, l'Inter scende in campo in casa del Torino

Andrea Della Sala

TORINO - Dopo l'uscita dalla Champions, nonostante la vittoria in casa del Liverpool, l'Inter scende in campo in casa del Torino. Inzaghi deve fare a meno di De Vrij e Brozovic e sceglie Ranocchia e Vecino per sostituirli. In attacco spazio alla coppia Dzeko-Lautaro, sulle corsie laterali nel 3-5-2 di Inzaghi ci saranno Darmian a destra e Perisic a sinistra. A completare il reparto difensivo Skriniar e Bastoni. In mediana con Vecino i soliti Barella e Calhanoglu.

TORINO 0-0 INTER

1' 20:48 - 13 mar Fallo su Barella a centrocampo, le squadre si studiano 20:47 - 13 mar Inizia Torino-Inter. A battere il calcio d'inizio sarà la squadra granata 20.43 20:42 - 13 mar Squadre in campo allo Stadio Grande Torino. La gara sta per iniziare 20:39 - 13 mar Riscaldamento terminato, Torino e Inter pronte a entrare in campo 20:19 - 13 mar Manca poco all'inizio della sfida tra Torino e Inter. Inzaghi si affida alla coppia d'attacco Dzeko-Lautaro. Spazio a Vecino, Ranocchia e Darmian dal 1' 20:06 - 13 mar CALCIO D'INIZIO ORE 20.45

Queste le scelte dei due tecnici per la gara:

TORINO (3-4-2-1): 1 Berisha; 26 Djidji, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 27 Vojvoda; 4 Pobega, 14 Brekalo; 9 Belotti.

A disposizione: 31 Milan, 89 Gemello, 5 Izzo, 11 Pjaca, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 19 Sanabria, 28 Ricci, 70 Warming, 77 Linetty.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 8 Vecino, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Giallatini, Bresmes.

Quarto Uomo: Marcenaro.

VAR: Massa.

Assistente VAR: Preti.