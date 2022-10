Inzaghi, il club vuole risposte. Barça e Sassuolo, il tecnico sgomita per tenersi l’Inter

Gara fondamentale per sperare nella qualificazione agli ottavi, ma anche per capire se la situazione è recuperabile e per il futuro del tecnico

Andrea Della Sala

Dopo la sconfitta contro la Roma, l'Inter scende in campo questa sera contro il Barcellona. Gara fondamentale per sperare nella qualificazione agli ottavi, ma anche per capire se la situazione è recuperabile.

"Settantunomila spettatori. E gli occhi fissi in campo, per vedere cosa combina l’Inter. Per andare oltre il risultato. Per capire se sul pianeta c’è ancora vita o se invece è meglio lasciar stare. Settantunomila spettatori e un allenatore, perché è a lui che la società chiede le risposte. C’è Simone Inzaghi al centro dei pensieri, stasera. E c’è un tecnico che contro il Barcellona capirà, in un senso o nell’altro, se il gruppo è con lui. A scanso di equivoci: qui nessuno ragiona su giocatori che remano contro e su ricostruzioni fantasmagoriche di chissà quali litigi che si rincorrono sui social. Qui l’interrogativo chiama in causa una squadra che non ha dato segnali di unione nell’ultimo periodo. Che continua a ripetere gli stessi errori, non correggendo se stessa. Con giocatori che discutono in campo ad ogni passaggio sbagliato del compagno. E con protagonisti che sono lontanissimi dai loro standard di rendimento", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La copertina è di Inzaghi. Perché al timone c’è lui e il messaggio della società è sempre stato chiaro: è lui che deve provare a tirare fuori l’Inter dal fondo del pozzo in cui è finita, quantomeno sul piano dei risultati. E perché della sconfitta con la Roma di buono non è rimasto nulla: hai voglia a dire di essere soddisfatti della prestazione, qui la differenza la fanno i punti. Per la prima volta, infatti, non si può escludere un avvicendamento in panchina che in qualche modo avrebbe del clamoroso, ripensando solo al rinnovo del contratto fino al 2024 di quattro mesi fa. Tra stasera e sabato contro il Sassuolo Inzaghi combatte dunque pure contro il fantasma di un esonero. Nel calcio le cose cambiano velocemente. L’allenatore lo sa. Lo sta provando sulla sua pelle in maniera negativa", aggiunge il quotidiano.