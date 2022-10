FCIN1908 / Inzaghi, il nome più citato in rifinitura è… Lewandowski. De Vrij e Mkhitaryan…

Il primo a scendere in campo per l’allenamento alla vigilia di Inter-Barcellona è proprio Inzaghi insieme allo staff: tutti i dettagli da Appiano

Il primo a scendere in campo per l’allenamento alla vigilia di Inter-Barcellona è proprio Simone Inzaghi insieme allo staff. Il tecnico nerazzurro detta i ritmi veloci del riscaldamento e dei torelli sotto gli occhi dei giornalisti presenti. C’è spazio anche per un veloce scambio tra Inzaghi e Mkhitaryan, chissà se questo rappresenta un’indicazione sulla sua presenza in campo dal 1’ minuto domani. L’atmosfera è serena, nel torello si assiste ai soliti botta e risposta scherzosi tra compagni e Lautaro - sul quale sono puntati i riflettori per l’affaticamento riscontrato - non si risparmia.