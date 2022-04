Inzaghi: “Inter, voto altissimo. Lautaro? Mai un problema. Gol Milan? Si vede che Handanovic…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Segnale importante, ora dobbiamo recuperare energie"

L'Inter è in finale di Coppa Italia: i nerazzurri schiantano il Milan con un 3-0 che non ammette repliche . Il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa ha elogiato la prestazione dei suoi: "Solo con la vittoria potevamo andare in finale, per arrivare al trofeo manca ancora una partita ma è un segnale importante, contro una squadra di valore, che anche stasera ci ha creato qualche problema. Penso che bisogna scindere le competizioni, campionato e Coppa Italia: normale che questo risultato può dare tantissima fiducia e autostima. La cosa che più mi conforta di stasera è aver visto la mia squadra, aver visto i subentrati entrare bene. Sappiamo che con questa finale oltre al recupero giocheremo sempre, dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".

Non si può non parlare di Lautaro Martinez.

"Lauti è stato bravissimo stasera, ma non è mai stato un problema: ha sempre avuto occasioni, ci sono momenti in cui riesci sempre a segnare, a volte segni meno, ma penso che come gol sia come sempre nella sua media. Non deve mollare e deve continuare a lavorare in questo modo".