Diretta LIVE, Inter-Milan 0-0: ora o mai più, Inzaghi punta su Correa-Lautaro

Derby di Milan in semfinale di Coppa Italia. Dopo lo 0 a 0 dell'andata la stracittadina mette in palio un posto per la finale

Redazione1908

MILANO - Si al il sipario alla Scala del Calcio per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Non ci sono seconde occasioni, questa volta è dentro o fuori. Simone Inzaghi prova la mossa in attacco lanciando dal primo minuto la coppia argentina formata da Lautaro e Correa, spazio a Darmian sulla destra che avrà il duro compito di contenere Hernandez; insostituibile a sinistra Perisic. Torna dal primo minuto De Vrij.

INTER 0-0 MILAN

19:45 - 19 apr CALCIO D'INIZIO ORE 21.00

Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Correa, Martínez. A disp.: Radu; D'Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Ranocchia; Gagliardini, Gosens, Vecino, Vidal; Caicedo, Džeko, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.