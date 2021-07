Record – Joao Mario al Benfica! All’Inter 7,5 mln. Ma Sporting porta tutti in tribunale

Il Benfica affonda per il centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter, ma c'è la grana Sporting pronto a tutto

Andrea Della Sala

Continua la querelle per il centrocampista Joao Mario. Dopo l'addio allo Sporting, si è fatto avanti il Benfica per il giocatore portoghese. Dopo un'iniziale offerta di 5 milioni, il Benfica ha alzato l'offerta fino a 7,5 milioni che era la richiesta dell'Inter per il cartellino del giocatore. Ci sarebbe già anche l'intesa col giocatore per un contratto da 5 anni a 2 milioni di euro a stagione. Il presidente del Benfica Vieira ha dato il via libera all'operazione per accontentare la richiesta del tecnico Jorge Jesus.

"Raggiunta l'intesa con club e giocatore, si pone la questione delle già famose clausole previste dal contratto tra Sporting e il club di Serie A. In uno dei punti si spiega che i leoni avrebbero un diritto di prelazione sul giocatore nel caso in cui all'Inter arrivasse la proposta di un club portoghese. L'Inter è obbligata a comunicare ogni proposta che arriva dal Portogallo e lo Sporting ha un termine per rispondere, abbinando l'offerta, anche condizionata all'accordo con il giocatore. In un altro punto, si spiega che "in mancanza di qualsiasi comunicazione scritta entro i termini previsti dalla clausola l'Inter sarà libera di trasferire il giocatore ad un club terzo". A questo punto le basi dell'accordo sono state raggiunte e il Benfica ritiene che durante la prossima settimana João Mário possa unirsi al gruppo a Seixal", spiega Record.

"Accanto alla trattativa tra Benfica e Inter di João Mário, lo Sporting ha già formalmente comunicato al Benfica che non rinuncerà ai 30 milioni di euro a cui, a suo avviso, avrà sempre diritto quando verrà siglato il trasferimento del nazionale portoghese al Benfica. Secondo lo Sporting non si tratta di una semplice prelazione, ma di una clausola anti rivale e sono disposti ad andare fino in fondo per difendere i propri interessi e sono convinti che dovranno ricevere 30 milioni nel caso in cui Joao Mario andasse al Benfica".

La volontà del giocatore è quella di raggiungere Jorge Jesus al Benfica che tanto lo sta inseguendo in questo mercato. Ma, secondo il portale portoghese, lo Sporting è preparato a una possibile guerra legale, ritenendo che ci sia un'alleanza tra i due rivali, Benfica e FC Porto, i cui presidenti si sono incontrati lo scorso 25 giugno senza chiamare in causa lo Sporting. "João Mário non ha indicazioni per presentarsi nel lavoro precampionato dell'Inter, che inizierà il prossimo 8 luglio. A differenza di quanto accaduto la scorsa stagione, quando il centrocampista si stava allenando da solo a Milano, i dirigenti del club italiano sperano di avere la situazione risolta presto e non gli ha chiesto di presentarsi", chiude Record.