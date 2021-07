Tentativo Raiola, offerto Dumfries. L’Inter deve prima risolvere un caso spinoso

L'esterno olandese piace, ma costa troppo per le casse dell'Inter che deve affrontare la grana Joao Mario

Andrea Della Sala

In casa Inter si lavora al futuro con la trattativa per Raspadori per il 2022, ma anche al presente. E dopo la cessione di Hakimi al Psg, manca solo l'ufficialità, ecco che Marotta e Ausilio devono trovare un sostituto del marocchino per la fascia destra. Il club nerazzurro può spendere circa 10 milioni, non di più, per un laterale destro.

"Il preferito resta Hector Bellerin, il “più” prendibile Davide Zappacosta, ma non si escludono altre incursioni. Ad esempio, Mino Raiola ha offerto ufficialmente un pregiato esterno della propria scuderia: Denzel Dumfries del Psv, decisamente fuori budget, a meno che non si studino formule alternative. In più, i manager interisti devono anche gestire la bollente patata portoghese: Joao Mario sarebbe già un giocatore del Benfica (che ha fatto un’offerta vicina agli 8 chiesti dall’Inter) se non esistesse nel suo contratto una clausola che obbligherebbe i nerazzurri a pagare una salatissima penale nel caso di cessione ad altra squadra portoghese diversa dallo Sporting", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"I club stanno lavorando insieme con un pool legale per capire come “aggirarla” anche alla luce dei precedenti e della giurisprudenza Uefa: il centrocampista vuole solo il Benfica con cui ha definito già un contratto per i prossimi cinque anni", chiude il quotidiano.