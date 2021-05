Vanheusden sr: “Sarei sorpreso se l’Inter pagasse 16 mln. Se non mantengono la parola…”

Johan Vanheusden sul futuro del figlio: "Se l'Inter non mantiene la parola, rimarrà allo Standard per tre anni"

"Nel momento in cui Zinho è entrato in campo, ho sentito di nuovo l'urlo di novembre". Johan Vanheusden non riesce a dimenticare il terribile infortunio al ginocchio patito da suo figlio sei mesi fa nella partita contro il KV Oostende. Zinho è tornato in campo contro il KV Mechelen e adesso quell'urlo è un lontano ricordo. "Non bisogna dimenticare che Zinho non ha giocato una sola partita di allenamento. Normalmente, dopo un infortunio così lungo, giochi anche con la Primavera per qualche minuto, ma non è stato così. Ho quindi avuto una sensazione un po' strana. Quindi avevo paura di quell'urlo e ora non c'è più. Zinho è più forte che mai".