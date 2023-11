Sky – Pavard e Bastoni out: ecco il terzetto difensivo pronto per Juventus-Inter

Due assenze pesantissime in difesa per Simone Inzaghi verso Juve-Inter: ecco chi giocherà senza Bastoni e Pavard

Due assenze pesantissime in difesa per Simone Inzaghi verso Juve- Inter . L’allenatore nerazzurro dovrà infatti fare a meno di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, due titolarissimi del reparto arretrato. Come riportato da Sky Sport, il terzetto titolare è già deciso per la sfida: ci sarà Acerbi braccetto sinistro, con Darmian dall’altra parte e de Vrij al centro del reparto.

Fin qui, l’olandese ne ha giocate 11 (6 da titolare); con lui in campo, l’Inter ha subito solo un gol. L’alternativa in panchina è Bisseck, ma Inzaghi potrebbe anche adattare o Carlos Augusto o Dimarco come braccetto sinistro in caso di necessità (entrambi lo hanno già fatto in carriera).