Juve-Inter alle porte. Ottimismo per Cuadrado? “Come sto? Bene bene”

L'infiammazione al tendine d'Achille gli ha permesso di giocare non più di 100 minuti in maglia interista e c'è attesa per il suo contributo. SportMediaset ha incontrato il calciatore al termine dell'incontro vinto alla fine da Djokovic contro l'italiano. Si legge sul sito di Mediaset: "Il colombiano non si è sbottonato sulle sue condizioni ma alla domanda su come si sentisse ha risposto con un sorriso e un «bene, bene» che lascia intravedere uno spiraglio di ottimismo per un suo ritorno" tra gli uomini a disposizione di Inzaghi nei prossimi giorni, quando si preparerà la gara contro la formazione di Allegri. Quella contro la sua ex.