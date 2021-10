Inter, problema Correa per Inzaghi. Calhanoglu recuperato: in mediana corsa a tre

Il tecnico dell'Inter potrebbe dover fare a meno di Correa, a centrocampo anche Vidal e Vecino si candidano per una maglia

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria importantissima in Champions League, l'Inter ha un altro match molto delicato. A San Siro domenica sera arriva la Juve di Allegri e, dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra di Inzaghi vuole riprendere il suo cammino. In casa nerazzurra arrivano buone notizie da parte di Calhanoglu che ha recuperato del tutto dopo il problema riscontrato in Nazionale.

"Calhanoklu ok per il secondo giorno consecutivo: nessun problema per il turco, il fastidio alla caviglia sembra ormai davvero alle spalle. Il centrocampista ha completato l’allenamento e lancia così la candidatura per il ritorno da titolare, dopo il forfeit contro lo Sheriff. È il vero ballottaggio che anima la vigilia nerazzurra. In corsa tre uomini per una maglia: oltre a Calhanoglu, sperano anche Vidal - che è piaciuto molto a Inzaghi in Champions - e Vecino", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Se sul fronte Calhanoglu Inzaghi può esultare, "Meno buone le notizie riguardanti Correa: l’argentino non ha completato l’allenamento, la piccola noia muscolare accusata in nazionale è tornata a farsi viva. Oggi pomeriggio, nella rifinitura, le sue condizioni verranno valutate da Inzaghi. In ogni caso, nessun dubbio in avanti: i titolari saranno ancora Dzeko e Lautaro", aggiunge il quotidiano.