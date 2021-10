Inter-Juve, Inzaghi ha le idee chiare: “Solo una casella da riempire in formazione”

Al di là delle solite certezze, i ruoli in cui il tecnico nerazzurro è solito mescolare le carte (vale a dire gli esterni) sembrano infatti già assegnati

Poco più di 48 ore all'attesissimo derby d'Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra nerazzurra deve reagire dopo il KO contro la Lazio, mentre i bianconeri arrivano da una serie di vittorie che li hanno rilanciati. Ma il tecnico della Beneamata ha già le idee chiare su come mettere in difficoltà gli avversari: "Il centro sinistra resta di fatto l’unica casella ancora da riempire per comporre l’undici che sfiderà la Juve dal primo minuto - spiega La Gazzetta dello Sport -. Al di là delle solite certezze, i ruoli in cui il tecnico nerazzurro è solito mescolare le carte (vale a dire gli esterni) sembrano infatti già assegnati: a destra è certo il rientro di Darmian, mentre a sinistra sembra difficile rinunciare a un Perisic in forma smagliante e anche oggi tra i più attivi in allenamento.