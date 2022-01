Kolarov si ritira? “L’Inter lo sostituirà con un elemento di calibro”. Il primo nome è noto

E' ancora da definire il futuro di Aleksander Kolarov, che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione nell'Inter di Simone Inzaghi

E' ancora da definire il futuro di Aleksander Kolarov, che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione nell'Inter di Simone Inzaghi. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'ex Roma, dopo l'operazione alla schiena, non ha più recuperato la piena forma fisica e non è campata per aria, a questo punto, l'idea di un ritiro immediato. Ecco perché, scrive il quotidiano, l'Inter si starebbe muovendo per sostituirlo. Il primo nome è noto: Filip Kostic.