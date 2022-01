Inter, decisa prima cessione a titolo definitivo in estate: “Risparmio di quasi 4mln all’anno”

L'Inter lavora su due fronti e per la prossima estate avrebbe già individuato il primo calciatore da vendere a titolo definitivo

Un mercato di opportunità, con uno sguardo all'estate. L'Inter lavora su due fronti e per la prossima sessione di campagna acquisti estiva avrebbe già individuato il primo calciatore da vendere a titolo definitivo. Si tratta di Andrea Pinamonti, 7 gol in 21 presenze in questa stagione a Empoli. Scrive calciomercato.com: