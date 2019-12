Questione svedese: Sprint per Kulusevski. Ibrahimovic? Sarebbe voluto tornare all’Inter

Il mercato dell’Inter, tra affari possibili (anzi, probabili) e altri solo sfiorati. Tutti in lingua svedese. Eh sì, perché se da una parte i nerazzurri spingono, e forte, per l’arrivo del giovane centrocampista di origini macedoni Dejan Kulusevski, attualmente in prestito al Parma dall’Atalanta, dall’altra gazzetta.it parla anche di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante interista che non avrebbe affatto disdegnato il ritorno nella Milano nerazzurra. Ibra andrà, al Milan, dopo aver assaporato l’idea di un bis all’Inter.

KULUSEVSKI – “Dejan Kulusevski, in prestito al Parma fino a giugno, ma di proprietà dell’Atalanta: l’Inter è in pole position (i rapporti tra le famiglie Zhang e Percassi sono ottimi: concedere San Siro alla Dea fu un’idea proprio del presidente Steven), ma i 35 milioni proposti in occasione degli ultimi due incontri (18 e 19 dicembre) non hanno soddisfatto i bergamaschi, che puntano a ottenerne 40 (almeno) subito, anteponendo la cessione immediata piuttosto che aspettare giugno. Attenzione, però, alla Premier League: il Manchester United resta fortemente interessato e non avrebbe problemi a superare l’offerta interista“.

IBRAHIMOVIC – “… Per questo, a Milano, servirà accelerare: concetto che vale per l’Inter attuale (Vidal e l’eventuale esterno sinistro: piacciono Alonso, Emerson Palmieri e Kurzawa) e quella del domani, che Conte immagina con uno svedese in più. Che non si chiama Ibrahimovic, che pure sarebbe tornato volentieri nell'”altra” Milano…“.

