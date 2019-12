Dejan Kulusevski continua a stupire. Il giovane centrocampista classe 2000 del Parma, nel mirino dell’Inter per il futuro, è stato infatti nominato all’AIC come giocatore della Serie A del mese di dicembre. Un ulteriore riconoscimento per un talento cristallino che sta facendo gola a tanti club importanti in giro per l’Europa, ma per il quale i nerazzurri sembrano in vantaggio.