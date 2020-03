Lautaro-Barcellona, affare rinviato di un anno? L’Inter prende tempo, proposto un anticipo

Lautaro Martinez e il Barcellona, un matrimonio pronosticato da molti ma ancora ben lontano dalla realizzazione. I catalani stanno cercando la formula giusta per convincere l’Inter ma, come sottolinea Tuttosport, la dirigenza nerazzurra in questo momento preferisce prendere tempo, fra valutazioni economiche e tecniche.

SEMEDO NON SCALDA – “Dalla Spagna è rimbalzata anche l’indiscrezione sul fatto che il pacchetto possa comprendere pure Nelson Semedo, giocatore che dai tempi del Benfica era seguito da Piero Ausilio, valutato però dal Barça una montagna di soldi (40 milioni): in altri tempi – magari insieme ad Arthur – quest’ultimo poteva essere un giocatore gradito all’Inter. Però, oggi prevale la prudenza, data dall’incertezza di trovare un sostituto all’altezza dell’argentino“.

L’ANTICIPO – L’ultimo scenario prevederebbe la cessione di Lautaro Martinez nell’estate del 2021, con il Barcellona che girerebbe Coutinho all’Inter come anticipo: “Il Barcellona, dovendo scegliere, magari preferirebbe dirottarlo all’Inter come “anticipo” dell’affare Martinez. Perché, c’è da scommetterci, Lautaro alla fine giocherà con Messi, però il matrimonio potrebbe essere rimandato – visto lo scenario mondiale – di un anno. E avere come pegno per rispettare il patto il prestito di Coutinho, non sarebbe affatto male per Beppe Marotta, considerato che l’Inter mollerà Alexis Sanchez e avrà comunque bisogno di un giocatore da quelle caratteristiche per avere una variazione sul tema al tandem Lukaku-Martinez“.