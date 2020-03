Mercato, l’Inter ha preso la decisione sul futuro di Sanchez. E c’è una grande certezza

Quasi sicuramente l’avventura di Alexis Sanchez all’Inter durerà solo un anno. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, infatti, il club nerazzurro ha deciso di separarsi dal cileno a fine stagione a causa del suo costo molto elevato del cartellino e del suo ingaggio altissimo. E a meno di un prolungamento del prestito secco, il cileno è destinato a tornare a Manchester a fine stagione.

Si legge sul portale: “Ecco perché la dirigenza dell’Inter non può escludere sorprese in attacco per la squadra 2020/2021 che presto sarà costruita: arriverà un vice Lukaku più fisico e una seconda punta rapida, mentre tanto passerà dalla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona e dal rientro di Mauro Icardi da gestire. Non c’è solo Aubameyang in lista, l’Inter lavora in silenzio ma tutto dipenderà da come si incastreranno le due pedine argentine nel puzzle delle eventuali cessioni o da chi resterà. L’attacco di Conte, a settembre prossimo, avrà certamente tutt’altro volto“.