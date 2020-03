Barça in pressing su Lautaro? Ecco la contromossa dell’Inter. CdS: “Sarà decisiva…”

“Lautaro Martinez è nel mirino del Barcellona, sempre di più. Ma l’Inter non lo accompagnerà alla porta senza prima aver appurato la volontà del Toro di andare via, e senza l’adeguata offerta”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’offensiva del Barcellona per Lautaro Martinez. Il bomber nerazzurro è uno dei nomi caldi per i blaugrana, alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Leo Messi che, dal canto suo, ne caldeggia l’acquisto. E l’Inter? Secondo il quotidiano, non è da escludere ogni tipo di soluzione, una delle quali prevede che Lautaro rinnovi il suo contratto con i nerazzurri – quello attuale è in scadenza nel 2023 – e che venga tolta la clausola rescissoria, per ora di 111 milioni di euro. Una clausola che il Barcellona potrebbe tentare di aggirare, versando all’Inter 80 milioni di euro e un paio di giocatori.

VOLONTA’ DEL GIOCATORE – Come in quasi tutte le grandi operazioni di mercato, sarà decisiva la volontà del giocatore: secondo il Corriere dello Sport,”la possibilità di comporre nel Barça una coppia gol proponibile anche nella nazionale argentina – con Messi – di sicuro ingolosisce il Toro” che, tra l’altro, proprio al Barcellona ha segnato al Camp Nou nel match di Champions League quest’anno. Il Barça non lo molla ma l’Inter non cede: anzi, rilancia.