Barça, la Gazzetta svela: “Messi ha chiamato Lautaro”. Ma l’Inter non si piega: “Andrà via se…”

Sembra sempre più delineato il futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona fa sul serio, e solo l’emergenza coronavirus ha rallentato i tempi di un’operazione con l’Inter comunque assolutamente in piedi. Leo Messi si è già scomodato, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, telefonando al Toro. Ma il club nerazzurro non è certo disposto a fare sconti. Scrive la rosea:

“Il Toro che cosa farà a luglio? Le sirene che arrivano da Barcellona si sono attenuate solo per colpa del coronavirus, ma la chiamata di Leo Messi di qualche settimana fa vale più di ogni altra cosa. C’è la clausola da 111 milioni in ballo, e al di là di questo tesoro l’Inter, come detto più volte, lo lascerà andare via solo in caso di richiesta espressa“.

