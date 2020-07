Sport – Lautaro, il 2 agosto si torna a trattare. Inter e Barcellona hanno un solo accordo

Il Barcellona continua a rimanere “tranquillo” circa il trasferimento di Lautaro Martinez. E’ questa la convinzione, sempre meno supportata dai fatti, del quotidiano catalano “Sport”.

“L’Inter sta forzando per convincere Lautaro a rinnovare ma il Barcellona ritiene questa una manovra per mettere pressione e ottenere condizioni più vantaggiose. Lautaro ha scelto il Barcellona e ha già comunicato la sua scelta alla dirigenza dell’Inter. Aspetta solo che i club si mettano d’accordo”, sottolinea Sport.

“L’Inter, prima di dare il via libera a Lautaro, vuole assicurarsi il sostituto e per questo ha deciso di prolungare la trattativa. Il mercato è fermo e nel frattempo opzioni valide come Werner si sono accasate altrove. I due club sono d’accordo ma solo sulla base di trattativa: soldi più Junior Firpo. Ma il Barcellona ritiene la valutazione complessiva di 111 milioni di euro troppo alta. Il barcellona vole pagare in cash circa 65 milioni di euro e crede che si possa arrivare ad un accordo nelle prime settimane di agosto. I due club torneranno a trattare dal 2 agosto. Ma senza fretta, anche perché il mercato comincerà a scaldarsi solo dopo la fine della Champions League. Lautaro ha offerte importanti ma ha scelto il Barcellona già da febbraio”.