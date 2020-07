Lautaro, il Barcellona mette in vendita un’intera squadra: sulla lista anche due nomi… da Inter

Un’intera squadra in vendita per arrivare a Lautaro Martinez. È questo, secondo il quotidiano spagnolo Marca, il piano del Barcellona per la prossima sessione di mercato. Il club catalano è già a lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione, con il ‘Toro‘ in cima alla lista dei desideri. Una decisione che ha come scopo quello di far ‘respirare’ le casse del club e accumulare un tesoretto da investire sull’attaccante dell’Inter e cedere i calciatori fuori dal progetto.

Secondo Marca sono dodici i calciatori sul piede di partenza: Neto, Semedo, Umtiti, Junior Firpo, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé, Braithwaite più quelli che devono tornare dai prestiti, ovvero Aleñá, Rafinha, Todibo e Coutinho.

Tra questi, dunque, anche il cileno ex Juventus e Bayern Monaco, un pupillo di Conte da tempi non sospetti, e Firpo, proposto ai nerazzurri nella trattativa per Lautaro come parziale contropartita tecnica e possibile rinforzo per la fascia sinistra in alternativa a Emerson Palmieri del Chelsea.