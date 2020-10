Lautaro: “Inter, il gol al Dortmund il più significativo. Mi sono sempre ispirato a Falcao”

In vista della sfida di Champions League di domani sera contro il Borussia Moenchengladbach, Inter Tv ha intervistato Lautaro Martinez, il bomber nerazzurro:

GOL – “Ho fatto gol in quattro partite consecutive in Champions, ma l’importante è che la squadra vincesse. Quello con lo Slavia Praga è stato bello, ma quello con il Dortmund è più significativo, anche perché ho aperto le marcature”.

RUOLO – “Ho cambiato diverse volte la mia posizione in campo, però mi è sempre piaciuto attaccare, essere attaccante. Mi sono sempre ispirato a Falcao: mi è sempre piaciuto. Ha giocato anche in Argentina e così ho avuto il piacere di seguirlo”.

CHAMPIONS – “Nel 2010 ricordo di aver visto la partita a casa in Argentina con la mia famiglia. È stata molto significativa perché c’erano tanti argentini in quella squadra, quella vittoria ha avuto un significato maggiore”.

MILITO – “Diego nel nostro Paese è una persona e un calciatore molto importante. Ho potuto anche giocare con lui al Racing Avellaneda e mi sono divertito molto. Lo si ricorda non solo per i tanti gol ma per tutto quello che ha vinto e certamente per le due reti in finale di Champions. L’Inter ha tantissimi tifosi in Argentina perché tantissimi calciatori argentini sono passati da questo club. Questo lega fortemente i colori nerazzurri al mio Paese”.