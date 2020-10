Lautaro tra Champions e rinnovo. A breve incontro Inter-agenti: ingaggio e clausola, i dettagli

Scrollate di dosso le pressioni derivanti dalle voci sul forte interessamento del Barcellona, Lautaro Martinez è tornato a fare gol. Dopo un lungo corteggiamento del club catalano, che sognava di affiancarlo a Messi già in questa stagione, il ‘Toro’ è ripartito alla grande con 3 reti in quattro partite in campionato.

Domani sera, nella sfida d’esordio della nuova Champions League 2020/2021, Antonio Conte si affida proprio all’attaccante argentino, in coppia con Romelu Lukaku: Lautaro è stato il miglior realizzatore nell’ultima Champions con 5 gol in 6 partite. Un dato che fa ben sperare il tecnico nerazzurro.

Come riferisce Calciomercato.com, se il campo sta parlando a breve lo farà anche il mercato. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter per il rinnovo del contratto. Marotta e Ausilio sono pronti a mettere sul piatto fino a 7 milioni di euro netti a stagione, 3 in meno rispetto a quelli proposti dal Barcellona. La volontà dei nerazzurri è quella di togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro per evitare qualsiasi assalto di top club e continuare la lunga storia d’amore dentro e fuori il terreno di gioco.