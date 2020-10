Inter, Lautaro asso di Coppa: l’obiettivo è già fissato. E Conte ha un’invocazione per tutti

“Meno di 3 minuti. Tanto bastò, l’anno scorso, a Lautaro per segnare il suo primo gol in Champions”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito a Lautaro Martinez, carico e pronto all’esordio stagionale in Champions League. Quello assoluto, però, è arrivato un anno prima mentre il primo gol è arrivato a Barcellona, nella seconda giornata. Una rete a freddo, che regalò il vantaggio ai nerazzurri al Camp Nou, prima della rimonta targata Suarez. Lautaro è pronto a replicare l’ottima Champions disputata nel 2019-2020, con 5 reti in 4 partite, dimostrando di possedere mezzi fuori dal comune e facendo scattare la scintilla al Barcellona, prima che il fuoco si spegnesse in estate.

INIZIO DA NON SBAGLIARE – L’Inter si presenta a San Siro e punta subito a collezionare i tre punti per indirizzare sul binario favorevole il cammino in Champions League. E Lautaro Martinez vuole dare il proprio contributo a raggiungere l’obiettivo di superare il girone, decisamente alla portata rispetto a quelli complicati degli anni scorsi. “l gruppo non è proibitivo, ma occorre indirizzarlo sin dall’inizio. Insomma niente stecche, o mezze stecche, come avvenne un anno fa con lo Slavia Praga, capace di strappare il pareggio agli uomini di Conte”, commenta infatti il CorSport.

REAZIONE – La sconfitta nel derby non può e non deve intaccare il morale di una squadra chiamata a non sbagliare l’approccio alla manifestazione europea e Lautaro, assieme a Lukaku, dovrà sfruttare le tante occasioni che l’Inter di solito crea per fare da contraltare a problemi di equilibrio, visti nel corso delle prime gare. “Più cinismo e cattiveria, è stata infatti l’invocazione di Conte dopo il derby”, rimarca il CorSport. L’obiettivo, intanto, è già scritto: approdare agli ottavi otto anni dopo l’ultima volta.