Sky – Inter-Udinese, la probabile di Inzaghi: in attacco riposa Lautaro. E in difesa…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi nell'allenamento odierno ha mischiato le carte in termini di formazione, in vista della sfida con l'Udinese. Al momento, però, pare sicura la presenza di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku dal 1'.

Il centrocampista croato si riprenderà il posto in cabina di regia, con Calhanoglu che potrebbe essere dirottato nuovamente da mezzala con Barella a completare il trittico in mediana, mentre Mkhitaryan dovrebbe rifiatare, almeno dall'inizio. Sugli esterni, Dumfries torna titolare mentre a sinistra c'è Dimarco, con Gosens che si è allenato in gruppo ed è a disposizione.